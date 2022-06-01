Adresár Spoločností
dormakaba
dormakaba Platy

Platový rozsah dormakaba sa pohybuje od $18,526 v celkovej kompenzácii ročne pre Hardvérový inžinier na spodnom konci do $170,056 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov dormakaba. Naposledy aktualizované: 8/18/2025

$160K

Hardvérový inžinier
$18.5K
Informatik (IT)
$147K
Produktový dizajnér
$70.4K

Softvérový inžinier
$89.4K
Manažér softvérového inžinierstva
$170K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v dormakaba je Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $170,056. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v dormakaba je $89,367.

