Doodleblue Innovations
Doodleblue Innovations Platy

Platový rozsah Doodleblue Innovations sa pohybuje od $8,194 v celkovej kompenzácii ročne pre Produktový manažér na spodnom konci do $11,978 pre Softvérový inžinier na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Doodleblue Innovations. Naposledy aktualizované: 8/17/2025

$160K

Produktový manažér
$8.2K
Projektový manažér
$9.6K
Softvérový inžinier
$12K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

FAQ

El rol con mayor salario reportado en Doodleblue Innovations es Softvérový inžinier at the Common Range Average level con una compensación total anual de $11,978. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Doodleblue Innovations es $9,628.

