Donaldson
Donaldson Platy

Platy Donaldson sa pohybujú od $119,400 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Marketingové operácie na spodnej hranici až po $226,125 pre Strojný inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Donaldson. Posledná aktualizácia: 10/18/2025

Účtovník
$149K
Marketingové operácie
$119K
Strojný inžinier
$226K

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Donaldson predstavuje Strojný inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $226,125. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Donaldson je $149,250.

