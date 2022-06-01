Domino's Pizza Platy

Adresár spoločností
Platy Domino's Pizza sa pohybujú od $4,244 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Účtovník na spodnej hranici až po $279,595 pre Manažér dátovej vedy na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Domino's Pizza. Posledná aktualizácia: 11/20/2025

Softvérový inžinier
Median $100K

Full-Stack softvérový inžinier

Zákaznícky servis
Median $31.2K
Účtovník
$4.2K

Business analytik
$52.9K
Obchodný rozvoj
$34.4K
Manažér dátovej vedy
$280K
Dátový vedec
$68.6K
Finančný analytik
$15K
MEP inžinier
$101K
Produktový dizajnér
$22.3K
Produktový manažér
$110K
Predaj
$31.1K
Technický programový manažér
$184K
Technický spisovateľ
$130K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Domino's Pizza predstavuje Manažér dátovej vedy at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $279,595. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Domino's Pizza je $60,760.

