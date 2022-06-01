Adresár spoločností
Domino Data Lab
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Domino Data Lab Platy

Platy Domino Data Lab sa pohybujú od $165,825 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Technický pisateľ na spodnej hranici až po $497,376 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Domino Data Lab. Posledná aktualizácia: 10/14/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Softvérový inžinier
Median $208K
Produktový manažér
Median $240K
Dátový vedec
$247K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

95 60
95 60
Finančný analytik
$229K
Produktový dizajnér
$191K
Nábor zamestnancov
$229K
Manažér softvérového inžinierstva
$497K
Architekt riešení
$171K
Technický pisateľ
$166K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Domino Data Lab podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Máte otázku? Spýtajte sa komunity.

Navštívte komunitu Levels.fyi, aby ste sa zapojili do diskusií so zamestnancami z rôznych spoločností, získali kariérne tipy a ďalšie.

Navštíviť teraz!

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Domino Data Lab predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $497,376. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Domino Data Lab je $228,850.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Domino Data Lab

Súvisiace spoločnosti

  • Vicarious
  • Apollo GraphQL
  • TrustArc
  • DomainTools
  • BlueVoyant
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje