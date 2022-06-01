Adresár Spoločností
Dollar Tree
Dollar Tree Platy

Platový rozsah Dollar Tree sa pohybuje od $59,700 v celkovej kompenzácii ročne pre Účtovník na spodnom konci do $211,050 pre Produktový manažér na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Dollar Tree. Naposledy aktualizované: 8/17/2025

$160K

Účtovník
$59.7K
Zákaznícky servis
$66.1K
Produktový manažér
$211K

Personálny nábor
$122K
Architekt riešení
$204K
Rizikový kapitálový investor
$71K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Dollar Tree je Produktový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $211,050. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Dollar Tree je $96,324.

