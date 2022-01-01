Adresár Spoločností
Dolby Laboratories
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Dolby Laboratories Platy

Platový rozsah Dolby Laboratories sa pohybuje od $87,720 v celkovej kompenzácii ročne pre Ľudské zdroje na spodnom konci do $537,300 pre Manažér obchodných operácií na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Dolby Laboratories. Naposledy aktualizované: 8/17/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Softvérový inžinier
P2 $134K
P3 $195K
P4 $231K
P5 $281K

Vedecký výskumník

Produktový manažér
P3 $208K
P4 $265K
Manažér obchodných operácií
$537K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Rozvoj obchodu
$400K
Dátový vedec
$299K
Elektrotechnický inžinier
$122K
Finančný analytik
$249K
Hardvérový inžinier
$188K
Ľudské zdroje
$87.7K
Informatik (IT)
$250K
Marketing
$292K
Marketingové operácie
$381K
Produktový dizajnér
$183K
Projektový manažér
$116K
Predaj
$151K
Obchodný inžinier
$208K
Architekt riešení
$138K
Technický manažér programu
$152K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Plán nadobudnutia práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcie
RSU

V spoločnosti Dolby Laboratories podliehajú RSUs 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 25% nadobúda sa v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 4th-ROK (25.00% ročne)

Máte otázku? Opýtajte sa komunity.

Navštívte komunitu Levels.fyi na interakciu so zamestnancami z rôznych spoločností, získanie kariérnych rád a viac.

Navštíviť teraz!

FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Dolby Laboratories je Manažér obchodných operácií at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $537,300. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Dolby Laboratories je $208,158.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Dolby Laboratories

Súvisiace spoločnosti

  • Fitbit
  • Zynga
  • Sonos
  • Yelp
  • Grubhub
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje