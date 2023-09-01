Adresár Spoločností
Dojo Platy

Platový rozsah Dojo sa pohybuje od $66,060 v celkovej kompenzácii ročne pre Informatik (IT) na spodnom konci do $154,726 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornom konci.

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Softvérový inžinier
Median $129K

Full-stack softvérový inžinier

Manažér softvérového inžinierstva
Median $155K
Dátový vedec
$89.8K

Informatik (IT)
$66.1K
Produktový dizajnér
$107K
Produktový manažér
$117K
FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på Dojo är Manažér softvérového inžinierstva med en årlig total kompensation på $154,726. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Dojo är $111,917.

