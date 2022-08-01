Adresár spoločností
Docket
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Docket Platy

Platy Docket sa pohybujú od $29,039 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový dizajnér na spodnej hranici až po $69,301 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Docket. Posledná aktualizácia: 9/12/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Produktový dizajnér
$29K
Produktový manažér
$39.8K
Softvérový inžinier
$69.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Docket predstavuje Softvérový inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $69,301. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Docket je $39,800.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Docket

Súvisiace spoločnosti

  • Tesla
  • Microsoft
  • Amazon
  • DoorDash
  • Google
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje