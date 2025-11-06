Adresár spoločností
DNV
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

  • Greater Oslo Region

DNV Softvérový inžinier Platy v Greater Oslo Region

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Greater Oslo Region v DNV dosahuje NOK 676K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky DNV. Posledná aktualizácia: 11/6/2025

Mediánový balík
company icon
DNV
Software Engineer
Oslo, OS, Norway
Celkom za rok
NOK 676K
Úroveň
L1
Základný plat
NOK 676K
Stock (/yr)
NOK 0
Bonus
NOK 0
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
1 Rok
Aké sú kariérne úrovne v DNV?
Block logo
+NOK 594K
Robinhood logo
+NOK 911K
Stripe logo
+NOK 205K
Datadog logo
+NOK 358K
Verily logo
+NOK 225K
Don't get lowballed
Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície
Platy stážistov

Prispieť

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v DNV in Greater Oslo Region predstavuje ročnú celkovú odmenu NOK 902,220. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v DNV pre pozíciu Softvérový inžinier in Greater Oslo Region je NOK 675,840.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre DNV

Súvisiace spoločnosti

  • Snap
  • Facebook
  • Dropbox
  • Square
  • Spotify
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje