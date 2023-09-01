Adresár spoločností
dmarcian
dmarcian Platy

Platy dmarcian sa pohybujú od $125,625 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Projektový manažér na spodnej hranici až po $134,640 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov dmarcian. Posledná aktualizácia: 11/19/2025

Projektový manažér
$126K
Softvérový inžinier
$135K
Najlepšie platenú pozíciu v dmarcian predstavuje Softvérový inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $134,640. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v dmarcian je $130,133.

