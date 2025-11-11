Adresár spoločností
DISA Global Solutions
Mediánový Full-Stack softvérový inžinier kompenzačný balík in United States v DISA Global Solutions dosahuje $125K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky DISA Global Solutions. Posledná aktualizácia: 11/11/2025

DISA Global Solutions
$125K
-
$125K
$0
$0
1 Rok
17 Roky
Najvyšší platový balíček pre pozíciu Full-Stack softvérový inžinier v DISA Global Solutions in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $127,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v DISA Global Solutions pre pozíciu Full-Stack softvérový inžinier in United States je $126,000.

