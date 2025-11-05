Adresár spoločností
Direct Line Group
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

  • Greater London Area

Direct Line Group Softvérový inžinier Platy v Greater London Area

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Greater London Area v Direct Line Group dosahuje £55K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Direct Line Group. Posledná aktualizácia: 11/5/2025

Mediánový balík
company icon
Direct Line Group
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Celkom za rok
£55K
Úroveň
L3
Základný plat
£51.4K
Stock (/yr)
£514.2
Bonus
£3.1K
Roky v spoločnosti
2 Roky
Roky skúseností
6 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Direct Line Group?
Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Najnovšie odoslané platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Direct Line Group in Greater London Area predstavuje ročnú celkovú odmenu £72,857. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Direct Line Group pre pozíciu Softvérový inžinier in Greater London Area je £52,891.

