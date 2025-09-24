Adresár spoločností
Direct Line Group
Direct Line Group Dátový vedec Platy

Mediánový Dátový vedec kompenzačný balík in United Kingdom v Direct Line Group dosahuje £70.1K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Direct Line Group. Posledná aktualizácia: 9/24/2025

Mediánový balík
company icon
Direct Line Group
Data Scientist
London, EN, United Kingdom
Celkom za rok
£70.1K
Úroveň
-
Základný plat
£70.1K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Roky v spoločnosti
2 Roky
Roky skúseností
5 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Direct Line Group?

£121K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový vedec v Direct Line Group in United Kingdom predstavuje ročnú celkovú odmenu £81,495. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Direct Line Group pre pozíciu Dátový vedec in United Kingdom je £68,515.

