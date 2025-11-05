Adresár spoločností
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Softvérový inžinier Platy v Greater Austin Area

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Greater Austin Area v Dimensional Fund Advisors dosahuje $151K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Dimensional Fund Advisors. Posledná aktualizácia: 11/5/2025

Mediánový balík
Dimensional Fund Advisors
Software Engineer
Austin, TX
Celkom za rok
$151K
Úroveň
Senior
Základný plat
$132K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$19K
Roky v spoločnosti
5-10 Roky
Roky skúseností
5-10 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Dimensional Fund Advisors?
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Dimensional Fund Advisors in Greater Austin Area predstavuje ročnú celkovú odmenu $155,500. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Dimensional Fund Advisors pre pozíciu Softvérový inžinier in Greater Austin Area je $102,500.

