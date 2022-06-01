Adresár spoločností
DigitalOnUs
DigitalOnUs Platy

Platy DigitalOnUs sa pohybujú od $58,729 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $80,400 pre Architekt riešení na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov DigitalOnUs. Posledná aktualizácia: 11/23/2025

Softvérový inžinier
Median $58.7K
Architekt riešení
$80.4K
Najlepšie platenú pozíciu v DigitalOnUs predstavuje Architekt riešení at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $80,400. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v DigitalOnUs je $69,564.

