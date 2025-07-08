Digit Insurance Platy

Adresár spoločností
Platy Digit Insurance sa pohybujú od $7,225 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $18,426 pre Dátový vedec na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Digit Insurance. Posledná aktualizácia: 11/23/2025

Dátový vedec
Median $18.4K
Softvérový inžinier
$7.2K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Digit Insurance predstavuje Dátový vedec s ročnou celkovou odmenou $18,426. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Digit Insurance je $12,825.

