Dialogue
Dialogue Softvérový inžinier Platy v Greater Montreal

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Greater Montreal v Dialogue dosahuje CA$137K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Dialogue. Posledná aktualizácia: 11/5/2025

Mediánový balík
company icon
Dialogue
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
Celkom za rok
CA$137K
Úroveň
2B
Základný plat
CA$127K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$9.5K
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
4 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Dialogue?
Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Zahrnuté pozície

Backend softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Dialogue in Greater Montreal predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$166,009. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Dialogue pre pozíciu Softvérový inžinier in Greater Montreal je CA$119,976.

