Dexterity
Dexterity Platy

Platy Dexterity sa pohybujú od $140,000 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $155,775 pre Hardvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Dexterity. Posledná aktualizácia: 10/11/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $140K
Hardvérový inžinier
$156K
Marketing
$141K

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Dexterity podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Dexterity predstavuje Hardvérový inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $155,775. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Dexterity je $140,700.

