Softvérový inžinier odmeňovanie in Spain v Deutsche Telekom sa pohybuje od €36.3K za year do €80.3K. Mediánový yearný kompenzačný balík in Spain dosahuje €58.6K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Deutsche Telekom. Posledná aktualizácia: 11/5/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Junior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer
€59.6K
€59.6K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
