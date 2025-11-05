Softvérový inžinier odmeňovanie in Hungary v Deutsche Telekom sa pohybuje od HUF 12.91M za year pre Software Engineer do HUF 19.6M za year pre Senior Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in Hungary dosahuje HUF 12.41M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Deutsche Telekom. Posledná aktualizácia: 11/5/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Junior Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 12.91M
HUF 12.38M
HUF 0
HUF 521K
Senior Software Engineer
HUF 19.6M
HUF 18.17M
HUF 0
HUF 1.43M
Lead Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
