Deutsche Telekom
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

  • Greece

Deutsche Telekom Softvérový inžinier Platy v Greece

Softvérový inžinier odmeňovanie in Greece v Deutsche Telekom sa pohybuje od €35.6K za year pre Software Engineer do €26.2K za year pre Lead Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greece dosahuje €29.2K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Deutsche Telekom. Posledná aktualizácia: 11/5/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Junior Software Engineer
(Začiatočnícka úroveň)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€35.6K
€33.4K
€0
€2.3K
Senior Software Engineer
€44.5K
€42K
€0
€2.5K
Lead Software Engineer
€26.2K
€24.7K
€0
€1.4K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Aké sú kariérne úrovne v Deutsche Telekom?

Zahrnuté pozície

Backend softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Deutsche Telekom in Greece predstavuje ročnú celkovú odmenu €55,456. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Deutsche Telekom pre pozíciu Softvérový inžinier in Greece je €29,240.

Ďalšie zdroje