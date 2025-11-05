Softvérový inžinier odmeňovanie in Greece v Deutsche Telekom sa pohybuje od €35.6K za year pre Software Engineer do €26.2K za year pre Lead Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greece dosahuje €29.2K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Deutsche Telekom. Posledná aktualizácia: 11/5/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Junior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€35.6K
€33.4K
€0
€2.3K
Senior Software Engineer
€44.5K
€42K
€0
€2.5K
Lead Software Engineer
€26.2K
€24.7K
€0
€1.4K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
