Softvérový inžinier odmeňovanie in Budapest Metropolitan Area v Deutsche Telekom sa pohybuje od HUF 12.6M za year pre Software Engineer do HUF 19.6M za year pre Senior Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in Budapest Metropolitan Area dosahuje HUF 12.41M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Deutsche Telekom. Posledná aktualizácia: 11/5/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Junior Software Engineer
(Začiatočnícka úroveň)
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 12.61M
HUF 12.2M
HUF 0
HUF 404K
Senior Software Engineer
HUF 19.6M
HUF 18.17M
HUF 0
HUF 1.43M
Lead Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Aké sú kariérne úrovne v Deutsche Telekom?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Deutsche Telekom in Budapest Metropolitan Area predstavuje ročnú celkovú odmenu HUF 22,534,265. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Deutsche Telekom pre pozíciu Softvérový inžinier in Budapest Metropolitan Area je HUF 12,796,125.

