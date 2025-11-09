Adresár spoločností
Deutsche Bank
Softvérový inžinier Úroveň

AVP

Úrovne v Deutsche Bank

Porovnať úrovne
  1. Analyst
  2. Associate
  3. AVP
    4. Zobraziť 3 Ďalšie úrovne
Priemerná Ročne Celková kompenzácia
RUB 62,149
Základný plat
RUB 5,002,492
Akciová prémia ()
RUB 0
Bonus
RUB 72,596
Block logo
+RUB 4.74M
Robinhood logo
+RUB 7.27M
Stripe logo
+RUB 1.63M
Datadog logo
+RUB 2.86M
Verily logo
+RUB 1.8M
Najnovšie platové údaje
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Deutsche Bank

