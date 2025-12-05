Adresár spoločností
Deque Systems
Deque Systems IT špecialista Platy

Priemerné IT špecialista celkové odmeňovanie v Deque Systems sa pohybuje od $120K do $164K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Deque Systems. Posledná aktualizácia: 12/5/2025

Priemerná celková odmena

$130K - $154K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$120K$130K$154K$164K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Deque Systems?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu IT špecialista v Deque Systems predstavuje ročnú celkovú odmenu $164,450. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Deque Systems pre pozíciu IT špecialista je $120,120.

