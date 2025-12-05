Adresár spoločností
DEPT
  • Platy
  • Manažér softvérového inžinierstva

  • Všetky platy Manažér softvérového inžinierstva

DEPT Manažér softvérového inžinierstva Platy

Mediánový Manažér softvérového inžinierstva kompenzačný balík in United States v DEPT dosahuje $225K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky DEPT. Posledná aktualizácia: 12/5/2025

Mediánový balík
company icon
DEPT
VP, Engineering
Boston, MA
Celkom za rok
$225K
Úroveň
L6
Základný plat
$225K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
6 Roky
Roky skúseností
15 Roky
Aké sú kariérne úrovne v DEPT?
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Prispieť

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva v DEPT in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $260,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v DEPT pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva in United States je $225,000.

Ďalšie zdroje

