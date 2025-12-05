Adresár spoločností
DEPT
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Projektový manažér

  • Všetky platy Projektový manažér

DEPT Projektový manažér Platy

Priemerné Projektový manažér celkové odmeňovanie in Canada v DEPT sa pohybuje od CA$60.9K do CA$88.7K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky DEPT. Posledná aktualizácia: 12/5/2025

Priemerná celková odmena

$50.6K - $57.7K
Canada
Bežný rozsah
Možný rozsah
$44.1K$50.6K$57.7K$64.2K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Potrebujeme už len 2 ďalších Projektový manažér príspevkovs v spoločnosti DEPT na odomknutie!

Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!

💰 Zobraziť všetko Platy

💪 Prispieť Váš plat


Prispieť
Aké sú kariérne úrovne v DEPT?

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Projektový manažér ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Projektový manažér v DEPT in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$88,680. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v DEPT pre pozíciu Projektový manažér in Canada je CA$60,874.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre DEPT

Súvisiace spoločnosti

  • Netflix
  • Microsoft
  • PayPal
  • Lyft
  • Uber
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dept/salaries/project-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.