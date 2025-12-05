Adresár spoločností
DEPT Produktový dizajnér Platy

Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky DEPT. Posledná aktualizácia: 12/5/2025

Priemerná celková odmena

$106K - $123K
Switzerland
Bežný rozsah
Možný rozsah
$97.7K$106K$123K$137K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový dizajnér v DEPT in Switzerland predstavuje ročnú celkovú odmenu CHF 110,957. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v DEPT pre pozíciu Produktový dizajnér in Switzerland je CHF 79,255.

