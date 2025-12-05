Adresár spoločností
Deposco
Deposco Softvérový inžinier Platy

Priemerné Softvérový inžinier celkové odmeňovanie in United States v Deposco sa pohybuje od $166K do $241K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Deposco. Posledná aktualizácia: 12/5/2025

Priemerná celková odmena

$188K - $219K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$166K$188K$219K$241K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Deposco in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $240,975. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Deposco pre pozíciu Softvérový inžinier in United States je $166,050.

