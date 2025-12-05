Adresár spoločností
Depop
Priemerné Operácie ľudských zdrojov celkové odmeňovanie v Depop sa pohybuje od £71.7K do £100K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Depop. Posledná aktualizácia: 12/5/2025

Priemerná celková odmena

$105K - $127K
United Kingdom
Bežný rozsah
Možný rozsah
$96.5K$105K$127K$135K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Depop?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Operácie ľudských zdrojov v Depop predstavuje ročnú celkovú odmenu £100,240. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Depop pre pozíciu Operácie ľudských zdrojov je £71,723.

