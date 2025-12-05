Adresár spoločností
Department of Veterans Affairs
Priemerné Technický programový manažér celkové odmeňovanie in United States v Department of Veterans Affairs sa pohybuje od $97.8K do $137K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Department of Veterans Affairs. Posledná aktualizácia: 12/5/2025

Priemerná celková odmena

$106K - $123K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$97.8K$106K$123K$137K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Department of Veterans Affairs?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Technický programový manažér v Department of Veterans Affairs in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $136,850. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Department of Veterans Affairs pre pozíciu Technický programový manažér in United States je $97,750.

Ďalšie zdroje

