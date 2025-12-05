Adresár spoločností
Department of Veterans Affairs
Department of Veterans Affairs Šéf kancelárie Platy

Priemerné Šéf kancelárie celkové odmeňovanie in United States v Department of Veterans Affairs sa pohybuje od $111K do $155K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Department of Veterans Affairs. Posledná aktualizácia: 12/5/2025

Priemerná celková odmena

$120K - $139K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$111K$120K$139K$155K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Department of Veterans Affairs?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Šéf kancelárie v Department of Veterans Affairs in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $154,700. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Department of Veterans Affairs pre pozíciu Šéf kancelárie in United States je $110,500.

