Department of Homeland Security
Department of Homeland Security Dátový vedec Platy

Priemerné Dátový vedec celkové odmeňovanie in United States v Department of Homeland Security sa pohybuje od $85.5K do $120K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Department of Homeland Security. Posledná aktualizácia: 12/5/2025

Priemerná celková odmena

$92.6K - $108K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$85.5K$92.6K$108K$120K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Department of Homeland Security?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový vedec v Department of Homeland Security in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $119,737. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Department of Homeland Security pre pozíciu Dátový vedec in United States je $85,526.

