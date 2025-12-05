Adresár spoločností
Dentsu
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Manažérsky konzultant

  • Všetky platy Manažérsky konzultant

Dentsu Manažérsky konzultant Platy

Priemerné Manažérsky konzultant celkové odmeňovanie in Singapore v Dentsu sa pohybuje od SGD 124K do SGD 170K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Dentsu. Posledná aktualizácia: 12/5/2025

Priemerná celková odmena

$104K - $124K
Singapore
Bežný rozsah
Možný rozsah
$96.2K$104K$124K$132K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Potrebujeme už len 3 ďalších Manažérsky konzultant príspevkovs v spoločnosti Dentsu na odomknutie!

Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!

💰 Zobraziť všetko Platy

💪 Prispieť Váš plat


Prispieť
Aké sú kariérne úrovne v Dentsu?

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Manažérsky konzultant ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažérsky konzultant v Dentsu in Singapore predstavuje ročnú celkovú odmenu SGD 169,985. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Dentsu pre pozíciu Manažérsky konzultant in Singapore je SGD 124,163.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Dentsu

Súvisiace spoločnosti

  • EQ
  • Annalect
  • Barclays
  • Raymond James
  • Micro Focus
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dentsu/salaries/management-consultant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.