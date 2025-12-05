Adresár spoločností
Dentsu
Dentsu Ľudské zdroje Platy

Priemerné Ľudské zdroje celkové odmeňovanie in United States v Dentsu sa pohybuje od $63.8K do $87K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Dentsu. Posledná aktualizácia: 12/5/2025

Priemerná celková odmena

$68.3K - $82.5K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$63.8K$68.3K$82.5K$87K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Dentsu?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Ľudské zdroje v Dentsu in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $87,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Dentsu pre pozíciu Ľudské zdroje in United States je $63,750.

