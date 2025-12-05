Adresár spoločností
Dentsu
Dentsu Obchodný rozvoj Platy

Priemerné Obchodný rozvoj celkové odmeňovanie in Russia v Dentsu sa pohybuje od RUB 3.51M do RUB 4.92M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Dentsu. Posledná aktualizácia: 12/5/2025

Priemerná celková odmena

$49.6K - $57.7K
Russia
Bežný rozsah
Možný rozsah
$45.9K$49.6K$57.7K$64.2K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Dentsu?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Obchodný rozvoj v Dentsu in Russia predstavuje ročnú celkovú odmenu RUB 4,920,539. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Dentsu pre pozíciu Obchodný rozvoj in Russia je RUB 3,514,671.

Ďalšie zdroje

