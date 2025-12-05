Business analytik odmeňovanie in United States v Dentsu dosahuje $67.5K za year pre L1. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $85K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Dentsu. Posledná aktualizácia: 12/5/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L1
$67.5K
$67.5K
$0
$0
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
