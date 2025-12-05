Adresár spoločností
Priemerné Softvérový inžinier celkové odmeňovanie in France v Dentsu Aegis Network sa pohybuje od €50K do €71.1K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Dentsu Aegis Network. Posledná aktualizácia: 12/5/2025

Priemerná celková odmena

$65.4K - $74.5K
France
Bežný rozsah
Možný rozsah
$57.8K$65.4K$74.5K$82.1K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Dentsu Aegis Network in France predstavuje ročnú celkovú odmenu €71,120. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Dentsu Aegis Network pre pozíciu Softvérový inžinier in France je €50,025.

