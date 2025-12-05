Adresár spoločností
Dentsu Aegis Network
Dentsu Aegis Network Produktový manažér Platy

Priemerné Produktový manažér celkové odmeňovanie in United States v Dentsu Aegis Network sa pohybuje od $134K do $195K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Dentsu Aegis Network. Posledná aktualizácia: 12/5/2025

Priemerná celková odmena

$153K - $175K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$134K$153K$175K$195K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Dentsu Aegis Network?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový manažér v Dentsu Aegis Network in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $194,700. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Dentsu Aegis Network pre pozíciu Produktový manažér in United States je $133,650.

