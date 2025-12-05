Adresár spoločností
Dentons
Dentons Zákaznícky servis Platy

Priemerné Zákaznícky servis celkové odmeňovanie in Russia v Dentons sa pohybuje od RUB 4.1M do RUB 5.82M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Dentons. Posledná aktualizácia: 12/5/2025

Priemerná celková odmena

$60.8K - $72K
Russia
Bežný rozsah
Možný rozsah
$53.5K$60.8K$72K$75.9K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Dentons?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Zákaznícky servis v Dentons in Russia predstavuje ročnú celkovú odmenu RUB 5,819,493. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Dentons pre pozíciu Zákaznícky servis in Russia je RUB 4,098,947.

Ďalšie zdroje

