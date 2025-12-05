Adresár spoločností
DENSO
Priemerné Elektrotechnický inžinier celkové odmeňovanie in United States v DENSO sa pohybuje od $103K do $150K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky DENSO. Posledná aktualizácia: 12/5/2025

Priemerná celková odmena

$118K - $135K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$103K$118K$135K$150K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Elektrotechnický inžinier v DENSO in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $149,860. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v DENSO pre pozíciu Elektrotechnický inžinier in United States je $102,870.

