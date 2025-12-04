Adresár spoločností
Denim Social
Denim Social Predaj Platy

Priemerné Predaj celkové odmeňovanie in United States v Denim Social sa pohybuje od $55.3K do $77.4K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Denim Social. Posledná aktualizácia: 12/4/2025

Priemerná celková odmena

$59.8K - $69.6K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$55.3K$59.8K$69.6K$77.4K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Denim Social?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Predaj v Denim Social in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $77,350. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Denim Social pre pozíciu Predaj in United States je $55,250.

