DeNA
Priemerné Dátový vedec celkové odmeňovanie in Japan v DeNA sa pohybuje od ¥8.69M do ¥11.86M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky DeNA. Posledná aktualizácia: 12/4/2025

Priemerná celková odmena

$62.5K - $75.5K
Japan
Bežný rozsah
Možný rozsah
$58.3K$62.5K$75.5K$79.6K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový vedec v DeNA in Japan predstavuje ročnú celkovú odmenu ¥11,857,795. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v DeNA pre pozíciu Dátový vedec in Japan je ¥8,688,901.

