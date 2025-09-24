Adresár spoločností
Demant
Demant Softvérový inžinier Platy

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Denmark v Demant dosahuje DKK 750K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Demant. Posledná aktualizácia: 9/24/2025

Mediánový balík
company icon
Demant
Senior Dsp Engineer
Copenhagen , SK, Denmark
Celkom za rok
DKK 750K
Úroveň
M3
Základný plat
DKK 750K
Stock (/yr)
DKK 0
Bonus
DKK 0
Roky v spoločnosti
8 Roky
Roky skúseností
8 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Demant?

DKK 1.06M

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Demant in Denmark predstavuje ročnú celkovú odmenu DKK 873,637. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Demant pre pozíciu Softvérový inžinier in Denmark je DKK 595,170.

