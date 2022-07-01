DemandScience Platy

Adresár Spoločností
Platový rozsah DemandScience sa pohybuje od $86,209 v celkovej kompenzácii ročne pre Produktový manažér na spodnom konci do $180,196 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov DemandScience. Naposledy aktualizované: 8/22/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $108K
Produktový manažér
$86.2K
Manažér softvérového inžinierstva
$180K

FAQ

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki DemandScience je Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $180,196. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki DemandScience je $107,909.

