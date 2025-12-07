Adresár spoločností
Delphai
Delphai Softvérový inžinier Platy

Priemerné Softvérový inžinier celkové odmeňovanie in Germany v Delphai sa pohybuje od €43.3K do €60.3K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Delphai. Posledná aktualizácia: 12/7/2025

Priemerná celková odmena

$53.5K - $63K
Germany
Bežný rozsah
Možný rozsah
$49.9K$53.5K$63K$69.5K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Delphai?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Delphai in Germany predstavuje ročnú celkovú odmenu €60,343. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Delphai pre pozíciu Softvérový inžinier in Germany je €43,323.

