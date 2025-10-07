Full-Stack softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Bengaluru v Deloitte sa pohybuje od ₹923K za year pre L1 do ₹2.64M za year pre L3. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Bengaluru dosahuje ₹1.7M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Deloitte. Posledná aktualizácia: 10/7/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
L1
₹923K
₹868K
₹0
₹54.9K
L2
₹1.62M
₹1.52M
₹0
₹103K
L3
₹2.64M
₹2.54M
₹0
₹97.3K
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Deloitte podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)