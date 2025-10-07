UX dizajnér odmeňovanie in United States v Deloitte sa pohybuje od $85.6K za year pre L1 do $230K za year pre L5. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $115K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Deloitte. Posledná aktualizácia: 10/7/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
L1
$85.6K
$85.4K
$0
$208
L2
$108K
$107K
$0
$1.5K
L3
$166K
$147K
$0
$19K
L4
$134K
$118K
$0
$15.9K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Deloitte podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)