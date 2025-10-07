Tax Accountant odmeňovanie in Greater Seattle Area v Deloitte sa pohybuje od $79K za year pre L2 do $127K za year pre L3. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Seattle Area dosahuje $85K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Deloitte. Posledná aktualizácia: 10/7/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$79K
$79K
$0
$0
L3
$127K
$127K
$0
$0
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Deloitte podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)