Deloitte
Deloitte Auditor Platy v San Francisco Bay Area

Auditor odmeňovanie in San Francisco Bay Area v Deloitte sa pohybuje od $83.2K za year pre L1 do $126K za year pre L5. Mediánový yearný kompenzačný balík in San Francisco Bay Area dosahuje $100K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Deloitte. Posledná aktualizácia: 10/7/2025

Priemer Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
L1
$83.2K
$83.2K
$0
$0
L2
$81.5K
$81.5K
$0
$0
L3
$85.7K
$84.2K
$0
$1.5K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Zobraziť 2 Viac úrovní
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Deloitte podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Auditor v Deloitte in San Francisco Bay Area predstavuje ročnú celkovú odmenu $128,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Deloitte pre pozíciu Auditor in San Francisco Bay Area je $100,000.

Ďalšie zdroje